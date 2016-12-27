Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hakkari Haberi: Hakkari'de FETÖ soruşturmasında 2 rütbeli asker tutuklandı

Hakkari'de FETÖ soruşturmasında 2 rütbeli asker tutuklandı
21:1327 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Hakkari'de FETÖ soruşturmasında 2 rütbeli asker tutuklandı
Hakkari'de FETÖ soruşturmasında 2 rütbeli asker tutuklandı

HAKKARİ'de Fetullahçı Terör örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 subaydan 2'si tutuklandı.
Hakkari'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5  gün önce polis tarafından gözaltına alınan Binbaşı S.K., Yüzbaşı M.Y. ve Teğmen G.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün mahkemeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 3 askerden yüzbaşı M.Y. ve teğmen G.K. tutuklanarak cezaevine konulurken, binbaşı S.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?
Keşfet

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar