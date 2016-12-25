Hakkari'de kar etkili oldu

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de dün geceden bu yana aralıklarla yağan kar etkili oldu. Kar kalınlığı kent merkezinde 30, yüksek kesimlerde 1 metreyi bulan kar nedeniyle 27 köy ve 93 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari ve çevresinde dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Araçların kara gömüldüğü Hakkari'de 27 köy ve 93 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Kar yağışına en çok çocuklar sevindi. Birçok kişi evlerinin önünde ve araçlarının üstünde biriken karları temizlerken, çocuklar yağan karın keyfini çıkarıp kartopu oynayıp kendi çabaları ile kaydı. Belediye ekipleri ile İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolların açılması için karla mücadele çalışması başlattı.

DHA