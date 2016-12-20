Hakkari'den Halep'e yardım eli

HAKKARİ'de 28 sivil toplum kuruluşundan oluşan Hak ve Dayanışma Platformu (HAKDA) tarafından başlatılan kampanya kapsamında toplanan bir TIR dolusu un, Suriye'ye gönderildi.

Hakkari'de, 28 STK'dan oluşan HAKDA Platformu başlattığı kampanya çerçevesinde topladığı 1 TIR unu Halep'e gönderdi. Kampanya ile ilgili açıklama yapan Memur-Sen Hakkari Şube Başkanı Nihat Gür, Hakkarilinin her zaman mazlumların yanında olduğunu belirterek, "Türkiye'nin 81 ilinden Halep için başlatılan yardım kampanyasına Hakkari HAKDA platformu bileşenleri olarak bizler de elimizden gelen katkıyı sunmaya çalıştık. İlk TIR yola çıkıyor. En kısa sürede 1 TIR daha göndereceğiz. Hakkarilinin her zaman mazlumların yanında olduğunu gösterdik. Kampanyamız 5 Ocak 2016 tarihine kadar devam edecek. Bu süre zarfında toplanan unları da Şırnak'daki halkımıza göndereceğiz. İnşallah bu acılar bir daha bu coğrafya yaşanmaz" dedi.

DHA