Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hatay Haberi: Halep'ten getirilen 265 yaralıdan 39'u yaşamını yitirdi

Halep'ten getirilen 265 yaralıdan 39'u yaşamını yitirdi
12:1527 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Halep'ten getirilen 265 yaralıdan 39'u yaşamını yitirdi
Halep'ten getirilen 265 yaralıdan 39'u yaşamını yitirdi

HALEP'in doğusundan yapılan sivillerin tahliyesinde Türkiye'ye getirilen yaralı sayısı 265'e ulaşırken, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 39 oldu.
Halep'in doğusundan tahliye edilerek İdlip'e getirilen ve durumları ağır oldukları belirlenen yaralıların ambulanslarla ara bölgeden alınarak Türkiye'ye getirilmeleri devam ediyor. Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan getirilen yaralıların sayısı 265'e ulaşırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen 39'u yaşamını yitirdi. Aralarında 112 çocuk, 153 yetişkin bulunan yaralıların 98'inin ateşli silahla yaralandığı, bunlardan 52'sinin ise vücutlarında yanık olduğu kaydedildi.
Bu arada hayatını kaybedenlerin cenazeleri de yakınları tarafından alınarak Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin Bab-Al Hava Sınır Kapısı'na götürüldü. Cenazeler yakınları tarafından İdlip'te toprağa veriliyor.

DHA

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?
Keşfet

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar