Halep’ten tahliye edilenlerin sayısı 50 bine ulaştı

SURİYE’nin Halep kentinden tahliyeler dün gece de devam etti. Tahliye edilenlerin sayısı 50 bine ulaştı.

Dün gece 25 otobüs dışında birçok Halepli minibüs ve özel otomobili ile kentten yrılarak Türkiye sınırına yaklaşık 45 km olan İdlib kırsalına ulaştı. Otobüsler ve özel araçları ile ayrılanların sayısı yaklaşık 4 bin olurken, bugüne kadar tahliye edilenler arasında çocukların çoğunlukta olduğu görüldü. 5 bin kişinin daha Halep'ten ayrılması bekleniyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı’nda bulunan Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) yetkilileri, Halep’ten Türkiye'ye gelen yaralı sayısının 182 olduğunu ve bunlardan 15’inin yaşamını yitirdiği bilgisini verdi. Gelen yaralılar arasında 70'i çocuk.

DHA