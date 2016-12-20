Haraç vermeyen 2 kişiyi yaralayan 3 şüpheli tutuklandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) KARABÜK'te, haraç istedikleri birahane sahibini dövüp, tüfekle ateş ederek garsonu da yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Olay, Fevzi Fırat Caddesi’nde faaliyet gösteren birahanede meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde av tüfeği ile birhaneye giren 3 kişi, işyeri sahibi 65 yaşındaki R.B.’den haraç istedi. Şüpheliler, haraç vermeyen R.B.'yi döverken, garson 32 yaşındaki A.Ö.'yü de tüfekle ateş ederek kasığından yaraladı. İşyeri sahibi ve garson, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaçan 3 kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden eşkal ve kimlikleri belirlenerek yakalandı. 41 yaşındaki L.T., 29 yaşındaki H.U. ve 26 yaşındaki M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

DHA