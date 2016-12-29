Hasta çocuklara yeni yıl eğlencesi

ADANA'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar, yeni yıl için gerçekleştirilen etkinlikte gönüllerince eğlendi.

Balcalı Hastanesi Hasta Gönüllüleri Derneği, Çocuk Kanser Derneği, Rotary Anadolu Lisesi ve Lütfiye Kısacık İlkokulu'nun desteğiyle gerçekleştirilen yeni yıl etkinliğine, çeşitli servislerde tedavi gören çocuklar ve yakınlarıyla Rotary Anadolu Lisesi ve Lütfiye Kısacık İlkokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı. Çocuklara seslenen Balcalı Hastanesi Hasta Gönülleri Derneği Başkanı Güngör Uysal, geleneksel hale getirilen yılbaşı etkinliği ile tedavi gören minikleri güldürmek istediklerini anlattı. Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yeşim Taşova ise, "Çocukların tedavi sürecinde tüm gayreti gösteriyoruz. Yeni bir yıla yeni umutlarla girmek istiyoruz. Sıkıntılı süreçleri milli birlik ve beraberlik ruhuyla aşacağız" dedi. Çocukların ve katılımcıların yeni yılını kutlayan Taşova, tedavi gören çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Hasta çocuklar, daha sonra palyaçolar eşliğinde şarkı ve türkülerle eğlenirken, yatarak tedavi gören çocuklara da yılbaşı armağanları sunuldu.

DHA