Hastanede korkutan yangın

DENİZLİ Servergazi Devlet Hastanesi'nin bodrum katındaki MR Bölümü'nde akü patlaması sonucu çıkan yangın korkuttu. İtfaiye yangını kısa sürede söndürdü.

Hastanenin bodrum katındaki MR Bölümü'ndeki bir odadaki akü saat 09.30 sıralarında patladı. Odadan duman çıktığını fark eden görevliler hemen itfaiyeye haber verdi. Önlem olarak da bodrum kattaki personel ve hastalar dışarı çıkarıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü ve bodrum kata dolan duman üst katlara yayılmadan tahliye edildi.

İtfaiye yetkilileri akünün neden patladığının araştırıldığını söyledi.

DHA