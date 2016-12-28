Hatay sınırına kamera sistemi kuruluyor

HATAY Valisi Erdal Ata, Suriye sınırındaki duvar çalışmalarında önemli aşama kaydedildiğini, önümüzdeki süreçte kamera sistemleri ve gözetleme kuleleri de kurulacağını söyledi.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'ndaki toplantıda konuşan Vali Ata, "Suriye ile ilimiz Hatay'ın 276 kilometre kara sınırı var. 2011 yılında Suriye’de başlayan olaylardan sonra sınır güvenliği, en önemli konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Sınırın öte tarafında farklı grupların hakimiyetinin olması ülke güvenliği açısından da çok ciddi tehditler oluşturuyor" dedi. Ata, şöyle devam etti:

"Sınırda fiziki engellerin iyileştirilmesi, modüler duvar sisteminin yapılması ile önemli bir mesafe katedildi. Bizim arzumuz bunların bir an önce bitirilmesi, sadece duvar değil duvarla beraber tel örgüleri, kamera sistemleri, gözetleme kuleleri, aydınlatma ve yolları ile tüm çalışmaların sonuçlandırılmasıdır."

DHA