Hatay'da 4 ilçede okullara kar tatili

HATAY'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Hassa, Yayladağı, Belen ve Samandağ ilçelerine bağlı dağ mahallelerindeki okullar 1 gün tatil edildi.

Dün gece başlayan kar yağışı kentin yüksek bölgelerindeki ilçelerinde etkili oldu, bazı yollar da kapandı. Bu nedenle Hassa, Belen, Yayladağı ve Samandağ'da taşımalı eğitim yapılan ve yüksek kesimlerde yer alan ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Meteoroloji yetkilileri kar yağışının yarına kadar devam edeceğini bildirdi.

DHA