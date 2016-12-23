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Hatay Haberi: Hatay'da sobadan zehirlenen çift öldü

Hatay'da sobadan zehirlenen çift öldü
13:0823 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Hatay'da sobadan zehirlenen çift öldü
Hatay'da sobadan zehirlenen çift öldü

HATAY'ın Payas İlçesi'nde kömür sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 71 yaşındaki Hüseyin ile eşi 64 yaşındaki Nurten Alagöz, yaşamlarını yitirdi.
Fatih Mahallesi'nde oturan Nurten ve Hüseyin Alagöz çifti, dün akşam, ısınmak için kömür sobasını yaktı. Gece kendilerinden haber alamayınca eve gelen çocukları, Alagöz çiftini yerde hareketsiz halde buldu. İhblar üzerine eve gelen sağlık ekibi, yaptıkları incelemede çiftin öldüğünü anlaşıldı. Alagöz çiftinin, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

DHA

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