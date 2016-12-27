Hava Harp Okulu öğrencileri hakkında iddianame (1)

15 Temmuz Darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu öğrencilerine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, 70'i Hava Harp Okulu öğrencisi, 3 rütbeli ve 2 er hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti. Savcılık, 73 asker hakkında ayrıca "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası da talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Hikmet Pak ve Bülent Başer tarafından tamamlanan 180 sayfalık iddianamede, toplam 75 kişi "şüpheli" sıfatıyla yer alıyor. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame, kabul edilirse şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

DHA