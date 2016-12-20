HAVELSAN'dan ihraç edilen FETÖ'cü mühendis, Meriç'e atladı

EDİRNE'nin Meriç İlçesi'nde jandarmanın takibindeki araçtan inen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında HAVELSAN'dan ihraç bilgisayar mühendisi Mustafa Zümre, Yunanistan tarafına geçmek için Meriç Nehri'ne atladı. Nehirde gözden kaybolan Zümre, AFAD ekiplerince aranırken, araçtaki yurtdışı yasağı bulunan eşi Esra ve 2 çocuğu, meslekten ihraç edilen öğretmen Mesut Yaşar ile onlara kılavuzluk yapan Fevzi Karabulut gözaltına alındı.

Hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İzmir'de yakalama kararı bulunan HAVELSAN'daki görevinden ihraç edilen bilgisayar mühendisi Mustafa Zümre, örgütün dershanesinde sosyoloji öğretmeni olan eşi Esra, 1.5 ve 3 yaşındaki 2 çocuğu ile Milli Eğitim Bakanlığı'nda uzman olan ve meslekten ihraç edilen arkadaşı Mesut Yaşar ile birlikte Yunanistan'a kaçmak için Edirne'nin Meriç İlçesi'ne geldi. Uzunköprü İlçesi'nden yasadışı yollardan kaçmak için kılavuz Fevzi Karabulut ile anlaşan Zümre Ailesi ve Mesut Yaşar, Yunanistan'a gitmek için kılavuz Karabulut'un kiraladığı otomobille ilçeye 5 kilometre uzaklığındaki 420 nüfuslu Umurca Köyü'ne gitti. Burada devriye gezen jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği aracın sürücüsü Karabulut, 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgeye kadar gelen kılavuz araç sürücüsü Karabulut, kaçamayacağını anlayınca aracı bırakıp koşarak kaçmak istedi. Bu sırada FTÖ/PDY soruşturması nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Mustafa Zümre de jandarma ekiplerine yakalanmamak için eşi ve çocuklarını bırakıp sınırı oluşturan Meriç Nehri'ne atladı. Suda bir süre yüzen Mustafa Zümre, kısa bir süre sonra karşı kıyıya geçemeden gözden kayboldu.

Jandarma ekipleri Mustafa Zümre'nin eşi Esra, 2 çocuğunu, arkadaşı Mesut Yaşar ile kılavuz Fevzi Karabulut'u gözaltına aldı. Yunanistan sınırındaki Meriç Nehri'nde kaybolan Mustafa Zümre'nin bulunması için Edirne AFAD ekiplerine haber verildi. Birinci derece askeri yasak bölgedeki nehirde arama yapan AFAD ekipleri herhangi bir ize rastlamadı. İki çocuğuyla birlikte gözaltına alınan Esra Zümre, Mesut Yaşar ve kılavuz Fevzi Karabulut, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA