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Kastamonu Haberi: Hayvan tacirinin öldürülmesinde 1 tutuklama

Hayvan tacirinin öldürülmesinde 1 tutuklama
16:2829 Aralık 2016
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Hayvan tacirinin öldürülmesinde 1 tutuklama
Hayvan tacirinin öldürülmesinde 1 tutuklama

KASTAMONU'da, hayvan taciri 33 yaşındaki Kadir Dalkavukoğlu'nun, geçen 23 Kasım'da tabanca ile öldürülmesiyle ilgili 32 yaşındaki Mahir O. gözaltına alınarak tutuklandı.
Kastamonu'nun Kıyık Köyü'nde oturan Kadir Dalkavukoğlu, kamyonuyla hayvan pazarından dönerken köy yolunda silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz bir kişinin tabancayla ateş ettiği Kadir Dalkavukoğlu, seyir halindeki kamyonunda hayatını kaybetti. Cinayetin ardından soruşturma başlatan jandarma, 1 ay sonra şüpheli olarak Kadir Dalkavukoğlu'nun arkadaşı Mahir O.'yu gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Mahir A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

DHA

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