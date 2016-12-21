Hayvanları için büyük zorluklara katlanıyorlar

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'nde kış ayları, hayvanvancılıkla geçimini sağlayan köylüler için çileye dönüşüyor. Köylüler, küçükbaş hayvanları için yazın dağlarda biriktirdikleri otları ve yaprakları, kızaklarla kar üzerinden taşıyarak köye getiriyor. 30 yıldır hayvancılık yapan ve Balkaya dağlarından ot indiren Abdullah Gökalp, başka çarelerinin olmadığını söyledi.

Doğuda kış mevsimiyle birlikte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı zorlaştırıyor. Özellikle köylerde yaşayan vatandaşlar için kış beraberinde büyük sıkıntıları getirirken, hayvancılıkla geçimini sağlayanlar için ise kış ayları adeta işkenceye dönüşüyor. Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nin Irak sınırındaki Derecik Beldesi'nde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar, yazın küçükbaş hayvanları için biriktirdikleri ot ve yaprakları hazırladıkları kızaklarla Balkaya Dağları ve çevredeki yüksek tepelerden indiriyor.

TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMİYORLAR

Derecik'te 30 yıldır keçi besleyen Abdullah Gökalp, her türlü tehlikeye rağmen köylülerle birlikte kızaklarla kar üzerinden otları indirdiklerini belirterek, "Yazın biçtiğimiz ot ve yaprakları belirli alanlarda topluyoruz. Başka çaremiz yok. Çünkü belde içinde otlarımızı muhafaza edebileceğimiz büyüklükte samanlıklar yapamıyoruz. 30 yıldır aynı yöntemle otları indiriyoruz. Köylülerle birlikte günde bazen 2, bazen de 3 kez bu yöntemle ot indiriyoruz" dedi.

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DHA