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Diyarbakır Haberi: HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk tutuklandı (2)

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk tutuklandı (2)
22:2828 Aralık 2016
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HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk tutuklandı (2)
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk tutuklandı (2)

AYSEL TUĞLUK DAHİL 4 KİŞİ TUTUKLANDI
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un da aralarında bulunduğu 10 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Adliyeye çıkarıla nve Cumhuriyet savcılığı'na ifade verdikten sonra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklanma talebiyle sevkedilen 10 şüpheliden HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Edip Yaşar, Cafer Kan ve Baki Karadeniz olmak üzere 4 şüpheli tutuklanırken, diğer şüphelilerin ifade verme işlemleri devam ediyor.

 

DHA

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