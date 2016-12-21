HDP Van Milletvekili Botan hakkında 32 yıl hapis istendi

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist için Van'ın Erciş İlçesi'nde kurulan taziye çadırında İlçe Emniyet Müdürü'ne hakaret ettiği ve görevini yaptırmamak için direndiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan HDP Van Milletvekili Lezgin Botan'a 17 yıldan 32 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa değişikliği kapsamında dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Botan'ın 6 Kasım 2015'te Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Azad Bilal Günay için kurulan taziye çadırına gitti. Botan'ın burada İlçe Emniyet Müdürü ve görevli polislere yönelik sözleriyle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame de Van 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Hazırlanan iddianamede, Erciş ilçesinde kurulan taziye çadırının giriş kısmına öldürülen teröristin posteri ile terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a ait ların asıldığı belirtilirken, bu durumdan haberdar olan Erciş Emniyet Müdürü ile diğer kolluk görevlilerinin duruma müdahale etmek amacıyla taziye evine gittiği belirtildi. HDP'li Milletvekili Botan'ın, afişlerin kaldırılması için taziye sahibiyle konuşmaya çalışan Emniyet Müdürü'nün yakasından tutarak hakaret ettiği ve polisin gruba orantılı şekilde müdahale edildiği sırada Botan'ın emniyet müdürü ve kolluk kuvvetlerine küfrettiği belirtildi. İddianamede, Botan'ın hakaret eylemini aleni yerde gerçekleştirdiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Şüpheli, terör örgütünü desteklediğini belli edecek ve örgüte üye olmayı teşvik edecek şekilde, ölen Azad Bilal Günay isimli terörist için açılan, terör örgütü liderinin ve ölen teröristin resminin bulunduğu afiş ile örgütün sözde bayrağının asılı olduğu taziye evinin ön tarafında herkesin görebileceği halde teröristin örgütün sözde bayrağının önünde çekilmiş ını yakasına takmak suretiyle terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapmıştır."

Botan'ın hakkında açılan davada 'Terör örgütü propagandası yapmak', 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' ve 'Terör örgütü adına suç işlemek' suçlarından 17-32 yıl hapis ile cezalandırılması istendi. Ayrıca şüphelinin savunmasının alınması amacıyla usule uygun yapılan çağrı kağıdı tebliğine rağmen Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurmadığı vurgulanarak, ilgili sevk maddelerince cezalandırılması istendi.

DHA