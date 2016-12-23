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İstanbul Haberi: HDP'den ikinci açıklama

HDP'den ikinci açıklama
11:0123 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
HDP'den ikinci açıklama
HDP'den ikinci açıklama

HDP Genel Merkezi, TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın gözaltına alınmasının ardından, serbest bırakıldığını duyurdu. HDP Basın Bürosu'ndan bu sabah saat 09:12'de yapılan yazılı açıklamayla, Pervin Buldan'ın İstanbul'daki evinden gözaltına alındığı bildirilerek, "TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekilimiz Pervin Buldan, bu sabah İstanbul'da evinden hukuksuzca gözaltına alınmıştır" denilmişti. HDP'den saat 10:43'te ikinci bir açıklama yapılarak, Buldan'ın serbest bırakıldığı duyuruldu. HDP Basın Bürosu'ndan yapılan ikinci açıklamada ise "Bu sabah İstanbul'daki evinden hukuksuzca gözaltına alınan TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekilimiz Pervin Buldan, bırakıldı" denildi.

DHA

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