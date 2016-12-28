Hırsızlık için girdiği evde kimliğini düşürünce yakalandı

KAYSERİ'de, girdiği evden televizyon çalan şüpheli, düşürdüğü kimlikten yakalanarak tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz 26 Aralık günü Kocasinan ilçesi Sancaktepe Mahallesi'nde bulunan tek katlı gecekonduda meydana geldi. Evin penceresini zorlayarak içeri giren Ali P. (24) evden bin 800 lira değerinde 102 ekran televizyon çaldı. Evlerine geldiklerinde hırsızlık yapıldığını anlayan aile durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri zanlı tarafından düşürülmüş nüfus cüzdanı buldu. Yapılan çalışmalar sonrası kısa sürede yakalanan zanlı, suçunu itiraf etti. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğine sağlık kontrolü için getirilen şüpheli, ardından adliyeye götürüldü. Ali P. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.

DHA