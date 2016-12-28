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Van Haberi: Hırsızlık şüphelisi, emniyette pencereden kaçmaya kalkıştı

Hırsızlık şüphelisi, emniyette pencereden kaçmaya kalkıştı
18:0328 Aralık 2016
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Hırsızlık şüphelisi, emniyette pencereden kaçmaya kalkıştı
Hırsızlık şüphelisi, emniyette pencereden kaçmaya kalkıştı

VAN'ın Erciş İlçesi'nde hırsızlık suçundan aranan ve bugün gözaltına alınan bir kişi, emniyete getirildikten sonra pencereden kaçmaya kalkıştı. Şütpheli, polisin havaya ateş açması ile durdurulup yeniden gözaltına alındı.
Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Erciş İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Sahil Kent Mahallesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü binasında meydana geldi. Daha önce yaptığı bir hırsızlık olayından gözaltına alınan şüpheli, bugün ilçe Emniyet Müdürlüğü binasına getirildi. Adı açıklanmayan şüpheli, ifade işlemleri için bekletilirken açık olan pencereden atladı. Kaçmaya başlayan ve 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, kapıda görevli polislerin havaya ateş açması üzerine durdu ve yakalanarak yeniden ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

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