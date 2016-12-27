Holter cihazlı hastaların 'canlı bomba' sorununa belgeli çözüm

SON zamanlarda yaşanan terör saldırılarının ardından kişilerde oluşan canlı bomba endişesi, tedavi, teşhis amacıyla tansiyon ve ritim holter cihazı takılı hastalara zor anlar yaşatıyor. İzmir'de bir tıp merkezi, güvenlik sorununa çözüm amacıyla, hastalarına, cihazın tedavi amacı ile doktor kontrolünde takıldığını belirten yazı vermeye başladı.

Konak Kardiyaloji Tıp Merkezi Halkla İlişkiler Müdürü Cansu Baştak, tansiyon ve ritim holter takılı hastalarının, cihazı bilmeyen bir çok vatandaş tarafından kabloları nedeniyle canlı bomba sanılabileceğini belirterek, “Tansiyon ve ritim holter cihazı, kabloları olan ve kişinin üzerinde sabitlenen bir cihazlardır. Son zamanlarda, özellikle 15 Temmuz darbesinden sonra hastalarımıza yazı vererek birçok problemle karşı karşıya kalmalarını önlediğimizi düşünüyorum. Hastalarımızın canlı bomba sanılarak akabinde yaşanılacak olumsuz ve psikolojik tesir yaratabilecek olayların önlenmesi ayrıca görevleri başındaki değerli emniyet çalışanlarının gereksiz iş yükünü önlemek adına merkezimz bir çözüm geliştirdi. Güvenlik için, özellikle hastamızın güvenliği için tansiyon ve ritim holter takılı her hastamıza cihazın takılış amacını belirten kaşeli imzalı kâğıt veriyoruz" diye konuştu.

"HASTALARIMIZ PANİK YAŞAMASIN"

Tansiyon ve ritim holter takılı hastalara, herkesin şüpheyle baktığını, bazı hastaların da güvenlik sebebi ile durdurulup arandıklarını dile getiren Baştak, “Hastalarımızı dışarıda bomba zannediyorlar. Birkaç hastamız hastanemize bu nedenle panik halinde geldi. Kalabalık yerlerde dolaşırken hastalarımız çok sıkıntı yaşamışlar. Biz merkez doktorlarımızla cihazın tedavi amacı ile takıldığını belirten yazımızı hastalara vererek önlemini almaya çalıştık. Hastaya cihazı takıldıktan sonra yazıyı vererek merkezimiz dışında da hastamızın güvenliğini sağlamayı amaçladık. Diğer taraftan da ülkemizin huzuru için çalışan değerli emniyet mensuplarımıza az da olsa yardım etmek adına böyle bir uygulamayı hayata geçirmeye karar verdik" dedi.

DHA