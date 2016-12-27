İçişleri Bakanı Soylu: Batı'nın yanlış tutumu terörün ekmeğine yağ sürmektedir

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Batı'nın teröre karşı tutumunu eleştirerek, "Batı'nın yanlış tutumu terörün ekmeğine yağ sürmektedir. Türkiye, terörle mücadele yürütüyorsa buna bütün dünya destek olmalıdır; ancak üzülerek görmekteyiz ki terör, bugün araçsallaştırılmaktadır. Politika aracı olarak görülmektedir. Bu yanlıştır. Türkiye'nin buna itirazı açık ve nettir" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, 102'nci Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'ne katıldı. Ankara'daki törende konuşan Bakan Soylu, Batı medyasında 'Türkiye yüzünü Doğu'ya mı çevirdi' diye yorumlar yapıldığını belirterek, Türkiye'nin seçenekleri olan bir ülke olduğunu vurguladı. İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye, avantajları olan bir ülkedir. Türkiye, yüzünü ne yana çevirirse çevirsin fırsatları olan bir ülkedir. Enerji koridorlarının üzerinde yer alan, su havzalarının üzerinde yer alan, batısında gelişmiş bir medeniyet ama doğusunda da binlerce yıldır dostluk ve kardeşlik bağı olan kadim bir medeniyetin var olduğu ülkedir. Yani seçenekleri olan bir ülkedir. Bugün Türkiye'nin yönünü doğudan batıya çevirdiği tartışılıyor. Eğer batı dünyasının böyle bir sorgulaması veya endişesi varsa öncelikle bunu kendisinde aramalı ve sorgulamalıdır" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN İYİ NİYETİ BATI TARAFINDAN YARIM ASIRDIR SUİSTİMAL EDİLMEKTEDİR"

Avrupa Birliği'nin (AB) terörle mücadele ve Türkiye'nin üyelik süreciyle ilgili tutumunu eleştiren Bakan Soylu, şöyle konuştu: "Yarım asrı aşkın bir süredir AB müzakerelerini bir politik şantaj aracı olarak kullanırsa bir vize serbestisini bile sağlayamazsa Türkiye'nin yıllarca mücadele ettiği terör örgütüne çadırlar kurdurursan, Aylan bebek kıyaya vurduğunda telaşlanıp, '3 milyar Euro hemen vereceğim' dediğin göç sorunu için sonradan sırtını döner de sözünde durmazsan 15 Temmuz darbe girişiminden medet umarsan, DEAŞ'a karşı giriştiğimiz operasyonda bile askeri desteğini doğru dürüst ortaya koyamazsan hiç kusura bakma ama Türkiye, elbette ki seçeneklerini kullanmasını bilecektir. Türkiye'nin iyi niyeti Batı tarafından yarım asırdır suistimal edilmektedir. Bunu görmezden gelmemiz söz konusu değildir"

"TERÖR BUGÜN ARAÇSALLAŞTIRILMAKTADIR, TÜRKİYE'NİN BUNA İTİRAZI NETTİR"

Terörün politika aracı olarak görülmesinin yanlış olduğunu vurgulayan İçişleri Bakanı Soylu, "Batı'nın bu yanlış tutumu terörün ekmeğine yağ sürmektedir. DEAŞ, PKK, YPG, KCK bunlar sadece Türkiye'nin derdi değildir. Terör herkesin derdidir. Türkiye, terörle mücadele yürütüyorsa buna bütün dünya destek olmalıdır. Ancak üzülerek görmekteyiz ki terör, bugün araçsallaştırılmaktadır. Politika aracı olarak görülmektedir. Bu yanlıştır. Türkiye'nin buna itirazı açık ve nettir" dedi.

DHA