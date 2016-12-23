İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İstanbul Haberi: İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bazı seferlerini Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini açıkladı.

İDO'nun iptal edilen dış hat seferleri şöyle:

06:30 BursaYenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07:00 Yenikapı – Bandırma Hızlı Feribot

07:45 Bandırma – Yenikapi – Bostanci Deniz Otobüsü

12:00 Bostancı – Yenikapı – Bandirma Deniz Otobüsü

BUDO'nun iptal seferleri:

08:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece) seferi

10:30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya) seferi

DHA