İDO ve BUDO'da seferler iptal

İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı. İptal edilen dış hat seferleri şöyle:

İstanbul Deniz Otobüsleri:

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07:00 Yenikapi – Bandirma Hızlı Feribot

07:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:15 Yalova – Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07:45 Yenikapi – Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

Bursa Deniz Otobüsleri:

08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece)

08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya)

10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

DHA