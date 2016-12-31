İDO'dan sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO)'nin iç hat deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah saatlerinde yaklaşık 2 saat yapılamadı. Hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri seferlerinde ise iptaller devam ediyor.
İptal edilen seferler şu şekilde:
11:30 YalovaTuzla-Kartal Deniz Otobüsü
11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
11:50 Bandırma – Yenikapı – Bostancı Deniz Otobüsü
12:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
12:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
12:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
13:30 Kartal / Yalova Deniz Otobüsü
15:30 Yalova / Kartal Deniz Otobüsü
18:30 Bandırma – Yenikapı Hızlı Feribot
DHA