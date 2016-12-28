İki haftalık bebeğin yüzündeki kitle operasyonla alındı

KOCAELİ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2 haftalık Kuzey Ömer Çavuşlar'ın burnunun üzerindeki kitle, operasyonla alındı.

Sinem ve Sertaç Çavuşlar'ın ilk bebekleri olan Ömer Kuzey Çavuşlar iki hafta önce Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dünyaya geldi. Anne karnındayken bebeğin yüzündeki kitle belirlendi. Sızıntısı olmayan beyin omurilik sıvısının biriktiği bir kitle ile doğan 'Frontonazal Ensefalosel' tanısı konulan bebeğin 3-4 aylık olduğunda ameliyat edilmesi önerilirken, bebek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada da bebeğin 3-4 aylık olduğunda ameliyat edilmesi önerildi.

Çocuğun düşmesi, şiş olan kısmı bir yere çarpması durumunda kitlenin patlaması gibi bir durumda hayati riskin bulunması aileyi endişelendirdi. Aile bir tanıdıkları aracılığıyla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Volkan Etuş'un bu tür ameliyatları başarı ile gerçekleştirdiğini öğrendi. Prof. Dr. Volkan Etuş ile görüşen aile doktorun çağırması üzerine hastaneye geldi.

Kuzey Ömer bebek geçen Cuma günü yaklaşık 5 saat süren operasyonla ameliyat oldu. Kuzey Ömer bebeğin yüzündeki hayatını etkileyen kitle alındı. Bebeğin tedavisi devam ederken, bir süre hastanede kontrol altında tutulduktan sonra taburcu edileceği bildirildi.

Prof. Dr. Volkan Etuş operasyonla ilgili olarak, "Doğuştan anne karnında beyin ve kafatası gelişimi sırasında beyin dokusunun kapanmadığı durumlara bizim ensefalosel adını verdiğimiz büyük kısmı kafatası arkasında görülen ve daha az oranda burun kemiğinin hemen yukarısında alın kemiğinin birleştiği bölgede zarla beraber kısmen beyin dokusunun bulunduğu kitle şeklinde bebek dünyaya geliyor. Bizim amacımız beyin dokusunu ve çevreleyen zarı tamir edip, koruyup, ameliyatla düzeltip çocuğun normal hayat sürebileceği görüntüye kavuşturmaktı. Erken müdahale ile alın bölgesindeki kese içerisinde olan fonksiyon görmeyen, kısmen gelişmiş, kısmen gelişmemiş doku temizlendi. Normal beyin dokusu yerine yerleştirilip üzerine kendi beyin zarı ile kapatıldı. Bu ameliyattan sonra kendi yaşıtları çerçevesinde gelişimi olacağını düşünüyoruz. Uzun vadede ve her aşamada bu tür vakaları kontrol altında tutuyoruz" dedi.

DHA