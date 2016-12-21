İki yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı

AMASYA’nın Gümüşhacıköy İlçesi’nde bir yolcu otobüsünü durduran polis üzerlerinde sentetik uyuşturucu bonzai bulduğu 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olay dün Gümüşhacıköy İlçesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yol kontrolü sırasında durdurduğu 08 DA 555 plakalı yolcu otobüsünde hareketlerinden şüphelendiği M.K. ve Y.K. üzerinde yaptığı aramada 76 gram bonzai buldu. Şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı. 2 şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlerlerinin sürdüğü belirtildi.

DHA