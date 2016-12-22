İstanbul Haberi: İKV: Gümrük Birliği için Konsey’den yetki talebi olumlu İKV: Gümrük Birliği için Konsey’den yetki talebi olumlu Son Dakika Haberi







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İKV: Gümrük Birliği için Konsey’den yetki talebi olumlu – İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa Komisyonu’nun Gümrük Birliği müzakereleri için Konsey’den yetki talebinin olumlu bir gelişme olduğunu bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu’nun gümrük birliğinin modernizasyonu müzakerelerini başlatmak için Konsey’den yetki talep ettiğini hatırlattı. AB’nin ticaret konusundaki müzakerelerinin Avrupa Komisyonu tarafından Bakanlar Konseyi’nin yetkilendirmesi üzerine gerçekleştirildiğini ve Komisyonun AB’nin ortak pozisyonunu üçüncü ülkeler ile müzakere ettiğini anlatan Zeytinoğlu, gümrük birliği modernizasyon sürecinin tıkanan TürkiyeAB ilişkilerini tekrar ileriye götüreceğini belirterek, konuyla ilgili şöyle dedi:

“Avrupa Komisyonu’nun Türkiye ile gümrük birliğinin modernizasyonu müzakerelerini başlatmak için Konsey’den yetki istemesi Mayıs 2015 tarihinde başlayan sürecin önemli halkalarından birini oluşturuyor. Taraflar arasında resmi müzakerelerin 2017’de başlamasını bekliyoruz. Bunun için Konseyin ortak müzakere pozisyonunu belirlemesi ve Komisyon’a müzakereleri başlatmak ve yürütmek için yetki vermesi gerekiyor. Bu sürecin ilk adımı dün atılmış oldu. Konseyin de hızlı hareket etmesini ve gerekli yetkiyi Komisyona vermesini bekliyoruz. Bu noktada herhangi bir gecikme, kritik bir dönemden geçen Türkiye ve AB ilişkileri açısından olumsuz olacaktır. Şu anda ilişkilerin en fazla ilerleme potansiyeli gösteren alanı gümrük birliğinin güncellenmesi konusu.”

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sınai mamulleri ve işlenmiş tarın ürünlerinin serbest dolaşımını ve Türkiye’nin AB’nin ortak gümrük tarifesi ve ticaret politikasına uyumunu içeren gümrük birliğinin Türk ekonomisine son derece olumlu katkıları olduğunu ancak güncellenmesi ve derinleştirilmesi vaktinin çoktan geldiğini belirtti.

DHA