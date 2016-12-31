İlk rahim nakilli Sert: 2017 bizim yılımız olacak

DÜNYANIN ilk kadavradan rahim nakillisi olarak tarihe geçen 28 yaşındaki Derya Sert, "2017 bizim yılımız olacak" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan yeni yıl kutlamalarının bu yılki onur konuğu, dünyada ilk kez 8 Ağustos 2011'de kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert oldu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Anabilim Dalı'nda, Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Özlenen Özkan ve ekibinin düzenlediği geleneksel yeni yıl kutlamasına katılan Derya Sert, burada bulunmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. İlk denemenin yapıldığı tarihten bir süre sonra Mersin'e döndüğünü aktaran Derya Sert, "Ayda bir kez testler ve rutin takipler için gelip gidiyorum. 2017 bizim yılımız olacak" dedi. Doç.Dr. Özlenen Özkan, Derya Sert'in her ay rutin kontrolleri ve takiplerinin yapıldığını söyledi. Doç.Dr. Özkan, bu konuda uluslararası önemli merkezlerin de görüşleri alınarak Derya Sert'in hedeflenen en güzel sonucu alması için uğraştıklarını aktardı.

Yeni yıl kutlamasına Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı ile birlikte katılan Prof.Dr. Ömer Özkan ise dünyada kadavradan rahim nakli yapılan ilk hasta olan Derya Sert'in hamileliğini 8'inci haftada sonlandırmalarından sonra çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Prof.Dr. Ömer Özkan, rahim naklinde en başarılı merkez sayılabilmeleri için Derya Sert'in bebeğini sağlıklı biçimde kucağına almasını bekleyeceklerini söyledi.

"2017 MÜJDELİ HABERLER YILI OLACAK" TEMENNİSİ

2017'nin müjdeli haberler yılı olması temennisinde bulunan Prof.Dr. Özkan, "Bu rahim naklinde dünyanın ilk gebeliğiydi. Oldukça da başarılı seyreden, maalesef 8'inci hafta sonunda düşükle sonuçlanan gebeliğimiz oldu. Ümitsiz değiliz. Eksikleri tamamlamaya çalışıyoruz ki yakın zamanda inşallah diğer girişimlerimizi başlatmayı düşünüyoruz. Hasta da dinlendi. Biz de bir hayli bilimsel bulgulara ulaştık. İnşallah bir dönem sonra başarılı sonuçları sunarız. Hem hasta, hem kendimiz, hem de ülkemiz için başarılı bir sonuç elde edersek mutlu olacağız" diye konuştu.

DHA