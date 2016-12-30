İmam Hatip öğrencisi Nazlıcan'ın intiharındaki sır

OSMANİYE'nin Düziçi İlçesi'nde, öğretmenleri erkek arkadaşı olduğunu öğrenince bunalıma girdiği ileri sürülen İmam Hatip Lise öğrencisi 15 yaşındaki Nazlıcan Toy, inşaat halindeki 5 katlı binadan atlayarak yaşamına son verdi.

Olay 28 Aralık'ta İrfanlı Mahallesi Dr. Yılmaz Sevinç Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Düziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Nazlıcan Toy, 28 Aralık'ta okul çıkışı İrfanlı Mahallesi Dr. Yılmaz Sevinç Caddesi'ndeki 5 katlı inşaata çıktı. Buradan kendini atan genç kız ağır yaralı olarak kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Nazlıcan Toy'un cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Düziçi'nde toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Nazlıcan Toy'un, erkek arkadaşı olduğunu öğretmenlerinin öğrenmesi üzerine bunalıma girdiği, genç kızın bu nedenle intihar etitği ileri sürüldü.

DHA