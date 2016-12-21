İnegöl’de ambulans direğe çarptı: doktor yaralandı

BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kayan 112 Acil Servis ambulansı mobese direğine çarparak durabildi. Kazada, ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisinden Dr. O.N. başından hafif yaralandı.

İnegöl İlçesi’nde dün akşam saatlerinde başlayarak etkisini artıran kar yağışı nedeniyle sürücülerin yanı sıra 112 Acil servis ekipleri de zor anlar yaşıyor. Sabaha karşı saat 04.00 sıralarında hastayı almak için harekete geçen R.K. yönetimindeki 112 Acil Servis ambulansı, Tandoğan Caddesi'ndeki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, mobese direğine çarparak ancak durabildi.

Şiddetli çarpma ile birlikte ambulansın önünde hasar oluşurken, ambulansta bulunan şoförle birlikte 3 sağlık görevlisinden Dr. O.N., başından hafif yaralandı. Yaralı doktorun yardımına hemen yanında bulunan sağlık teknikeri M.Ş. yetişti. Ayakta tedavinin ardından doktor ve sağlık teknikerleri, kaza yerine gelen diğer ambulansla noktalarına sevk edildiler.

Öte yandan, Bursa-Ankara karayolu üzeri Avarlar kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle kontrollü geçişin verildiği Gazimagusa Caddesi üzerinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 4 araç birbirine çarptı. Kaza sonucunda yaralanan olmazken, kaza yerine gelen Emniyet Trafik ekipleri sürücülere yardımcı oldular.

DHA