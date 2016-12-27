İnegöl’de sosyal medyadan terör propagandasına 3 tutuklama

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),(DHA)– BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan biri tiyatro oyuncusu 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptıkları, suç ve suçluyu övdükleri gerekçesiyle 23 Aralık 2016 Cuma günü sabah saatlerinde eş zamanlı olarak Fatih, Ertuğrulgazi ve Huzur Mahallelerinde yapılan operasyonda, A.F.B., N.D. ve tiyatro oyuncusu İ. B. gözaltına alındı. Polisteki ifadelerinin bugün adliyeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevini gönderildi.

Tutuklananlar arasında bulunan tiyatro oyuncusu İ.B.’nin 3 yıl önce BKM Mutfak ekibinin oyunlarında sahneye çıktığı bildirildi.

DHA