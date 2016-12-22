İngiltere İşçi Partisi en iyi’lerini seçti

İngiltere’deki İşçi Partis i’nde küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve kendi işini yürüten bireylerin sorunlarını gündeme taşımak için kurulmuş olan SME4Labour, ilk galasını Londra’da yaptı
Londra’nın merkezindeki Park Lane Sheraton Hotel’de gerçekleşen galada ayrıca İşçi Partisi Üstün Başarı Ödülleri de sahiplerini buldu.
400’u aşkın misafirin katıldığı gecede pek çok İşçi Partisi
Milletvekili, Belediye Lideri ve Meclis Üyesi yerlerini aldı.
İşçiPartisi Lideri Jeremy Corbyn, Gölge Maliye Bakanı John McDonnell,
Gölge İşletme ve Uluslararası Ticaret Bakanı Bill Esterson, Gölge
ticaret bakanı Bakanı Clive Lewis, Gölge Siyahi ve Etnik Azınlıklardan
Sorumlu Bakan Dawn Butler, Yvette Cooper ve Stephen Timms ve Londra
Belediye Başkanı Yardımcısı Rajesh Agrawal gibi partinin önde gelen
isimleri gecede konuşma yaptılar.
Gecenin açılış konuşmasını yapan SME4Labour’un kurucusu İbrahim Doğuş
konuşmasında İşçi Partisi ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin
mükemmel ortaklar olduğunu söyledi. Doğuş eşitliğin sadece büyüyen
ekonomilerde gerçekleşeceğini ve İşçi Partisinin bu tür işletmelerin
arkasında olması gerektiğini vurguladı.
İşçi partisi lideri Jeremy Corbyn konuşmasında SME4Labour'in kurucusu
Doğuş'a yaptığı tüm çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, yeni
kurulmasına rağmen SME4Labour'in ilk bir yılı içerisinde çok önemli
çalışmalar yaptığını, Labour Parti ile küçük ve orta ölçekli işletmeler
arasında ciddi bir köprü rolü oynadığını dile getirerek, SME4Labour'a
her türlü desteği vermeye devam edeceklerini açıkladı.
Gölge maliye bakanı John Mcdonnel ise gecede yaptığı konuşmada
SME4Labour'in böylesi büyük bir organizasyona kısa zamanda
dönüşmesinin sevindirici olduğunu dile getirerek, Labour Parti'nin
politikalarının belirlenmesinde SME4Labour'in önemli bir rol
oynayacağını açıkladı.
Galliard Homes, Cobra Beer ve Bira London’ın sponsorluğunu üstlendiği
Gecenin sunuculuğunu Belediye Meclis Üyesi Abena Oppong-Aşare yaptı.
İşçi Partisi Üstün Başarı Ödülleri 2016 Kategoriler ve Kazananlar ise şöyle:
Yılın İşçi Partisi Avrupa Parlamentosu Vekili
Claude Moraes MEP
Yılın Sendikası
Unite the Union
Yılın İşçi Partisi Milletvekili
Yvette Cooper MP
Yılın Gölge Kabine Üyesi
John McDonnell MP
Yılın İşçi Partili Lordu
Lord Roy Kennedy
Baron Alf Dubs
Yılın İşçi Partisi Belediye Meclis Üyeleri
Cllr Pat Cooper
Cllr Ali Gül Özbek
Yılın İskoçya Parlamentosu Vekili
Daniel Johnson MSP
Yılın İşçi Partisi Belediyesi
Cardiff Council
Yılın Galler Meclis Vekili
Baroness Elüned Morgan AM
Yılın İşçi Partisi Londra Meclis Üyesi
Jennette Arnold AM
Yılın İşçi Partisi Seçim Bölgesi
Tooting CLP
Yılın İşçi Partisi Seçilmiş Belediye Başkanı
Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan
Yılın İşçi Partisi Beklenen Seçim Adayı
Andrew Pakes
Yılın İşçi Partisi Parlamento Asistanı
Nicolette Petersen
Yılın İşçi Partisi Sosyalist Grubu
Chinese for Labour
Yılın İşçi Partisi Destek Grubu
Labour Friends of Bangladesh
DHA