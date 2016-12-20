İnşaattan düşen işçi öldü

ADANA'da Çevik Kuvvet Hizmet binası inşaatından düşen işçi 44 yaşındaki Askeri Ersin hayatını kaybetti.

Merkez Yüreğir İlçesi Yenidoğan Mahallesi'nde yapılan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü hizmet binası inşaatının 4'üncü katında çalışan işçi Askeri Ersin, kalıp sökerken düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

TELEFONU ARKADAŞI AÇTI

Polis olay yerinde inceleme yaparken Askeri Ersin'in cep telefonu çaldı. Gelen çağrıya kendisi gibi inşaatta çalışan bir arkadaşı cevap verdi. Telefonu açan işçi, Ersin'in öldüğünü söylemekten çekinerek, "İnşaattan düştü. Yaralı olarak hastaneye kaldırıldı"diye bildi. Ersin'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA