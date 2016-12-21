İntihara kalkışan 3 çocuk annesi yaşam savaşını kaybetti

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde ilaçla intihara kalkışan 3 çocuk annesi 32 yaşındaki Yadigar Toprak, 15 gündür hastanede süren yaşam savaşını kaybetti.

Kemer merkez Yeni Mahalle'de boşandığı eşiyle oturmaya devam eden Yadigar Toprak, 6 Aralık'ta evde kimse olmadığı sırada ilaçla intihara kalkıştı. Eski eşi E.C.'yi cep telefonuyla arayan Toprak, "Kızımıza iyi bak" dedi. E.C. ise bir süre sonra telefonlara cevap ermeyen Yadigar Toprak'ı kontrol etmesi için babası ve kardeşinden yardım istedi. Eve giden E.C.'nin babası ve kardeşi, kapının açılmaması üzerine balkondan eve girmek istedi. Bu sırada yarı baygın haldeki Yadigar Toprak sürünerek kapıyı açabildi. Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yadigar Toprak, daha sonra Antalya Özel Yaşam Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren kadının bilincini kaybettiği belirlendi. Birden fazla organ yetmezliği olan Yadigar Toprak, 15 gündür devam eden tedaviye rağmen dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

Yadigar Toprak'ın ilk eşinden 2, ikinci eşinden ise 1 olmak üzere 3 kız çocuğu olduğu belirtildi. Yadigar Toprak'ın cenazesinin bugün Kemer'de toprağa verileceği kaydedildi.

DHA