İntikam cinayetinin çocuk sanığı: Elini beline attı

ADANA'da 16 yaşındaki M.N.Ş. kendisini tüfekle ateş ederek yaralayan 23 yaşındaki Necati Can'ı intikam için öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı mahkemede suçu kabul ederek, "Benden sürekli haraç istiyordu. Küfür edip elini beline atınca tüfekle ateş ettim" dedi.

Olay, 9 Ağustos'ta merkez Seyhan İlçesi'nin Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Necati Can, hayvancılıkla uğraşan 30 yaşındaki Mehmet Raşit Şahin'e motosikletiyle süt sattığı sırada av tüfeğiyle ateş açarak yaralanmasına neden oldu. Bu olay üzerine iki aile arasında husumet başladı. Mehmet Raşit ile amcası 35 yaşındaki Ahmet Şahin, kardeş olan M.N.Ş. ile 17 yaşındaki M.Ş.'ye Necati Can'ı intikam için öldürmeleri konusunda talimat verdi. Bunun üzerine 2 kardeş boş bir arazideki koltukta alkol almış şekilde baygın yatan Necati Can ile yanında bulunan akrabası Şaban Can'a av tüfeğiyle ateş etti. Açılan ateş sonucu Necati Can hayatını kaybederken, başlatılan soruşturma sonucu yakalanan M.N.Ş., Mehmet Raşit ve Ahmet Şahin tutuklandı. Kaçan M.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

BENDEN SÜREKLİ HARAÇ İSTİYORDU

Mehmet Raşit ile Ahmet Şahin hakkında azmettirme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 20'şer yıla kadar, M.Ş. ve M.N.Ş hakkında ise tasarlayarak öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından 34'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkemenin ilk celsesinde savunma yapan M.N.Ş. suçlamayı kabul ederek savunmasında şunları söyledi:

"Necati, ben ne zaman süt satmaya çıksam, yolumu keser haraç alırdı. Olay günü de yine yolumu keserek ceplerimi karıştırdı. Gece olayın olduğu yere gelmemi istedi. Bana her zaman hakaret ve küfür ederdi. Eve gittiğimde aklıma bana söylediği hakaretler geldi. Bahçeye sakladığım tüfeği aldım beni çağırdığı yere gittim. Yine Necati bana küfür edip haraç istedi. Yüzüme tükürüp elini beline atınca ateş açtım. Yanımda kimse yoktu ayrıca beni kimse de azmettirmedi. Ağabeyim ve amcamın olaydan haberi yoktu."

Mehmet Raşit ile Ahmet Şahin ise olay gecesi M.N.Ş.'nin elinde tüfekle çiftliğe döndüğünü gördüklerini olayla ilgilerinin olmadığını öne sürdü.

Ölen Necati Can'ın babası Ahmet Can, sanıklardan şikayetçi olmazken, mahkeme heyeti, Ahmet Şahin'in tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

DHA