İş makinesi mahalle ortasında doğalgaz borusunu patlattı

ADANA Su ve Kanalizasyon İşleri'ne (ASKİ) bağlı ekipler, şebeke çalışması sırasında doğalgaz borusunu deldi. Gaz vanalarının kapatılması ve onarım boyunca polis ekipleri konutlar bulunan bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı, şans eseri yangın çıkmadı.

Merkez Çukurova ilçesinin Kurttepe Mahallesi'nde bulunan Seyhan Uygulama ve Araştırma Merkezi ve çevredeki binalara içme suyu sağlayan şebekeyi yenilemek isteyen ASKİ ekipleri çalışma başlattı. Bu çalışma sırasında toprağı kazan iş makinesi, viullaların bulunduğu mahalle ortasındaki doğalgaz borusunu patlattı. Yoğun gaz çıkışını fark eden ekipler, polise ve doğalgaz firmasının görevlilerine haber verdi. Polis ekipleri bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapatırken olası bir yangına karşı da itfaiye ekipleri hazır bekletildi.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Doğalgaz firmasına bağlı teknik ekip, patlayan borunun bağlı olduğu hattı belirledikten sonra vanaları kapatarak gaz akışını kesti. Gaz sızıntısı nedeniyle bölgede gergin dakikalar yaşanırken hastaneye giriş ve çıkışları kapatan polis, çevredeki vatandaşları da sigara içmemeleri konusunda uyardı. ASKİ ekipleri bölgede doğalgaz borusu olduğuna yönelik bir uyarı levhası olmadığını belirterek suçlarının olmadığını savundu. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrasında doğalgaz borusu yenilendi. Gaz sızıntısının önlenmesinin ardından bölge yeniden yaya ve araç trafiğine açılıp konutlara gaz verilmeye başlandı.

DHA