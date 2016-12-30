Isınmak isterken yanarak öldü

MERSİN'de 35 yaşındaki Muzaffer Üstbaş'ın parkta yanmış haldeki cesedi bulundu. Üstbaş'ın, ısınmak için yaktığı ateşin kıyafetlerini tutuşturması sonucu yanmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Merkez Mezitli İlçesi Viranşehir Mahallesi'ndeki Solipompeipolis Parkı'nda sokak hayvanlarını beslemek için giden hayvanseverler, yanmış bir erkek cesedi görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisin yaptığı incelemede cesedin, sokakta yaşadığı öne sürülen Muzaffer Üstbaş'a ait olduğu belirlendi. Isınmak için yaktığı ateşin kıyafetlerini tutuşturması sonucu yanmış olabileceği değerlendirilen Üstbaş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA