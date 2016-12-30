İskenderun’da geri dönüşüm tesisi yandı

HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde geri dönüşüm tesisi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Alevlere müdahale eden üç itfaiye eri dumandan etkilendi.

Sabaha karşı Akçay Mahallesi'nde bulunan Nar-Taş Geri Dönüşüm Tesisi'nde elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangına müdahale eden Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yetersiz kalınca çevre ilçelerden yardım çağrıldı. Yaklaşık 2 saat sonra söndürülebilen ve tesisteki tüm makinelerin kullanılamaz hale geldiği yangında, 1.5 milyon lira zarar olduğu açıklandı. Müdahale sırasında 3 itfaiye eri de dumandan etkilendi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan itfaiyeciler, İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis ve itfaiyenin yangınla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

DHA