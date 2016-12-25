İskenderun'daki Ortodoks kilisesinde Noel ayini

HATAY’ın İskenderun İlçesi'ndeki Rum Ortodoks kilisesinde Noel ayini düzenlendi.

Noel ayinine, kilise girişinde polisin çevre güvenliği altında gelindi. Kiliseye gelen Hıristiyan vatandaşlar, mum yakarak dualar etti. Ayine İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ile Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha da katıldı. İlahilerin okunduğu ayinde kilisenin papazı Dimitri Yıldırım Noel, dünya barışı için dua etti, birlik ve beraberlik mesajı verdi. 'Şehitlerin ruhları şad olsun' diyen Dimitri Yıldırım, 'bizler her zaman devletimizin yanında olduğumuzu söylemek istiyoruz. Tüm dünyaya, özellikle de Türkiyemize barış, huzur, mutluluk ve bolluk getirmesini Rap Allahtan diler, iyi bayramlar, mutlu noeller”diye konuştu.

DHA