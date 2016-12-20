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Gaziantep Haberi: İslahiye'de 836 gram esrara 2 tutuklama

İslahiye'de 836 gram esrara 2 tutuklama
14:5020 Aralık 2016
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İslahiye'de 836 gram esrara 2 tutuklama
İslahiye'de 836 gram esrara 2 tutuklama

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 836 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen T.K. ile S.Ş.'nin ilçe merkezinde kaldığı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, evlerinde 836 gram esrar ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen T.K. ile S.Ş., 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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