İslahiye'de 836 gram esrara 2 tutuklama

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 836 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen T.K. ile S.Ş.'nin ilçe merkezinde kaldığı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, evlerinde 836 gram esrar ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen T.K. ile S.Ş., 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA