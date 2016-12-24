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Gaziantep Haberi: İslahiye'de PKK operasyonuna 10 tutuklama

İslahiye'de PKK operasyonuna 10 tutuklama
17:4524 Aralık 2016
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İslahiye'de PKK operasyonuna 10 tutuklama
İslahiye'de PKK operasyonuna 10 tutuklama

GAZİANTEP’in İslahiye İlçesi'nde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında HDP ve DBP ilçe başkanlarının da bulunduğu 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen perşembe günü Amanos kırsalında faaliyet gösteren terör örgütü PKK'lılar ile irtibatlı olduğu saptanan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütüne yardım ettikleri ve sosyal medyada propagandasını yaptıkları saptanan; aralarında HDP ve DBP'nin eski ve yeni ilçe başkanlarının da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. 
Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulamalarının tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10'u 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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