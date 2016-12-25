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Ankara Haberi: İsmet İnönü Anıtkabir'deki devlet töreniyle anıldı

İsmet İnönü Anıtkabir'deki devlet töreniyle anıldı
12:2325 Aralık 2016
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İsmet İnönü Anıtkabir'deki devlet töreniyle anıldı
İsmet İnönü Anıtkabir'deki devlet töreniyle anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 2'nci Cumhurbaşkanı ve CHP'nin 2'nci Genel Başkanı İsmet İnönü'nün, ölümünün 43'üncü yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de devlet töreni düzenlendi. Törene İnönü ailesinin yanı sıra Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık yetkilileriyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları da katıldı. Aslanlı Yol'dan yürüyen heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak, saygı duruşunda bulundu. Heyetin İsmet İnönü'nün kabrinin bulunduğu bölüme geçmesinin ardından aile yakınlarının taziyeleri kabul etmesiyle tören son buldu.

DHA

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