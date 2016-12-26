Isparta’da askeri araç uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

ISPARTA’da askeri aracın yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada 3 asker yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Isparta ile Davraz Kayak Merkezi arasındaki karayolunun Kulovası mevkiinde meydana geldi. Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Merkez Komutanlığı’na ait askeri araç, kar yağışının etkili olduğu yolda sürücünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araçta bulunan 3 asker yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.

Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralı 3 askeri ambulansla Isparta Devlet Hastanesi ve Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürdü. Yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

DHA