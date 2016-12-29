Isparta'da kar yaşamı olumsuz etkiliyor

ISPARTA'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte Eğirdir Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. İl genelinde bugün okullar tatil edildi.

Isparta genelinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Sıfırın altında 3-4 derecede seyreden sıcaklık kar yağışıyla birlikte yükseldi. Sabah saatlerinde etkisini yitiren yağış sonrası kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimin üzerine çıktı. Kent merkezinde Isparta Belediyesi, kırsalda ise İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler gece boyu aralıksız kar küreme ve yol açma çalışması yaptı.

Kar yağışının etkili olduğu dün akşam saatlerinde sokağa çıkanlar kartopu oynayıp eğlendi. Sabah işe gitmek zorunda kalanlar ise araçlarını kardan çıkarmak ve ilerlemekte zorlandı. İşyerlerini açan esnaf da dükkanın önündeki karları temizlemek için uğraştı. Isparta Valiliği kararıyla il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarla Süleyman Demirel Üniversitesi'nde eğitime bugün ara verildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayıldı.

GÖLÜN YÜZEYİ BUZ TUTTU

Kar yağışı kent merkezini beyaz örtüyle kaplarken, kar sonrası ortaya güzel manzaralar çıktı. Türkiye'nin en büyük ikinci tatlı su kaynağı olan Eğirdir Gölü'nün bazı noktalarında ise su yüzeyi buz tuttu. Göl kenarındaki kayalıkların üzeri de buz ve karla kaplandı.

YALVAÇ'TA KAR 30 SANTİM

Yalvaç İlçesi'nde dün öğleden sonra başlayan ve bu sabaha kadar aralıksız yağan kar nedeniyle merkezde kar kalınlığı 30 santime ulaştı. Belediye ekiplerinin gece boyu iş makineleriyle yol açma çalışmalarına rağmen ulaşımda aksamalar yaşandı. Özellikle Yalvaç Devlet Hastanesi'ne ulaşımın sağlandığı Hıdırlık Tepesi'ndeki yoldan kar nedeniyle araçlar çıkamadı. Hastalar ise gece hastaneye ulaşabilmek için 1 kilometrelik yolu yürümek zorunda kaldı.

KÖY YOLLARINDA DURUM

Yalvaç'ta sabah itibariyle ana arterlerin açık olduğu ancak ana yola çıkan 37 köy bağlantı yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi. İl Özel İdare'ye ait kar küreme araçlarının geceden bu yana aralıksız çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

DHA