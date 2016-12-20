İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Silopi’ye oturma bankı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Şırnak'ın Silopi İlçe Belediyesi'ne 46 oturma bankı gönderdi.

İBB, Doğu ve Güneydoğu'da görevlendirme yapılan Hakkari, Silopi, İdil, Cizre, Sur, Silvan ve Hani belediyeleri ile 'Kardeş şehir' olarak protokol imzaladıktan sonra başlattığı yardımları sürüyor. İBB, bu kapsamda Silopi Belediyesi'ne 46 oturma bankı gönderdi. Parçalar halinde gönderilen ve Silopi Belediyesi görevlilerince birleştirilen oturma bankaları yerleştirilmek üzere okul, hastane, sağlık ocakları ve park alanlarına gönderildi.

Bankların park, hastane ve sağlık ocakları bahçesine monte işlemlerine başlandı. Silopi Devlet Hastanesi'nde staj yapan Ferhat Bostancı, öğle arasında oturduğu bankta yardımı yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Silopi Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ökten, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiğini belirterek, "İlçemize hizmetlerimiz devam ediyor. Kardeş Şehir projesi ile güzel projelerimizi hayata geçireceğiz. Bu çerçevede bize yardımlarını esirgemeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ediyoruz" dedi.

DHA