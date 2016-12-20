İstanbul polisinin 'FETÖ/PDY Röntgeni'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'nin İstanbul'daki emniyet yapılanmasının ortaya çıkartılması için Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla 100 kişilik özel bir ekip kuruldu.

Özel ekip, yaptığı çalışmalar sonucunda İstanbul'da görev yapan yaklaşık bin polis ve rütbelinin FETÖ/PDY ile bağlantısını belirleyerek farklı tarihlerde düzenledikleri operasyonlarla gözaltına aldı. Gözaltına alınan emniyet personellerinin tek tek ifadeleri alındı. 456 polis çıkartıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanırken, yaklaşık 550 polis hakkında yürütülen soruşturmalar ise devam ediyor.

FETÖ'NÜN İSTANBUL EMNİYET YAPILANMASINA BAKAN 166 ABİ BELİRLENDİ

Özel ekip aldıkları ifadeler doğrultusunda FETÖ'nün İstanbul Emniyet yapılanmasında 'Abi' konumundaki farklı mesleklerle uğraşan 166 kişiyi belirledi. Bu kişilerden 105'i çıkartıldığı mahkemeler tarafından tutuklandı, 61'inin yurtdışında olduğu tespit edildi.

FETÖ'NÜN EMNİYET YAPILANMASI ŞABLONU HAZIRLANDI

Emniyet Müdürü Çalışkan'ın kurduğu özel ekip, gözaltına aldıkları emniyet mensupları ve FETÖ/PDY'nın 'Abi' konumundaki kişilerin ifadelerinden FETÖ/PDY'nin emniyet bünyesindeki sıralı yapılanmasını belirledi. Hazırlanan şablona göre FETÖ/PDY'lideri Fethullah Gülen, Gülen ile birlikte Prensilvanya'da yaşayan Kainat imanı 'Bahadır' kod adlı kişi bulunuyor. Türkiye Genel İmamı olarak 'Kozanlı Ömer' kod adını kullanan Osman Hilmi Özdil, Polis Memurları Türkiye İmamı olarak Süleyman Uysal ve Rütbeliler Türkiye İmamı olarak görev yapan henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin bulunduğu tespit edildi. FETÖ/PDY'nın bölgelere ayrıldığı değerlendirilen çalışmada Polisler Marmara İmamı olarak 'Mehmet' kod adını kullanan Muhammet Alıç, altında bulunan Polisler Marmara Bölge Sekreteri olarak 'Mesut' kod adıyla Bülent Ecevit Bahadır'ın bulunduğu görüldü. Bülent Ecevit Bahadır'a bağlı Evlilik imamı olarak görev yapan 'Hasan' kod adlı Hüseyin Sarı, Bilişim İmamı olarak görev yapan 'Sinan' kod adlı Salih Cömert ile Arayapıcı imam olarak görev yapan 'Ali' kod adlı Ahmet Şahsuvaroğlu'nun bulunduğu görülüyor.



DHA