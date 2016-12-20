İstanbul'da Başkonsolosluklar bayraklarını yarıya indirdi

RUSYA Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi nedeniyle, İstanbul’da bazı konsolosluk binalarında bayraklar yarıya indirildi. Rusya Federasyonu’nun Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bulunan başkonsolosluk binasının kapısına gün boyu çiçekler bırakıldı. Bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları, gün içinde silahlı saldırıyı kınayan açıklamalar yaptı. Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu, Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ile, İsveç Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu’nda bayrak yarıya indirildi.

İSVEÇ BAŞKONSOLOSLUĞU’NDA GÜVENLİK İÇİN DİKENLİ TEL

İsveç Başkonsolosluğu’nda bir süre önce onarılan duvar üzerine, tel çekilerek güvenlik önlemleri artırıldı.

DHA