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İstanbul Haberi: İstanbul'da IŞİD operasyonu; 31 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da IŞİD operasyonu; 31 kişi gözaltına alındı
10:5223 Aralık 2016
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İstanbul'da IŞİD operasyonu; 31 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da IŞİD operasyonu; 31 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından terör örgütü IŞİD mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 41 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı verildi.

Polis, yaptığı operasyonlarda 31 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler sorguya alınırken diğer 10 şüphelinin adreslerinde bulunamadığı öğrenildi. Firari şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

 

DHA

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