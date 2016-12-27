İstanbul'da organize suç örgütlerine operasyon

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Sarallar' ve 'Şahinler' olarak bilinen suç örgütü üyelerinin birbirlerine yönelik saldırılar düzenleyeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipler yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından 30 Kasım Çarşamba günü İstanbul merkezli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli ve Samsun illerinde düzenlediği operasyonda 2 gruptan toplam 52 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 45'ine 'Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak', 'Kasten adam öldürme', 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'Yağma', 'Yağma amaçlı tehdit', 'Tasarlayarak kasten adam öldürmeye azmettirmek', 'Kasten yaralama' ve 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. 17'si Sarallar isimli gruptan 28'i Şahinler isimli gruptan olmak üzere toplam 45 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 7 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

2 ŞEBEKEDEN CEPHANELİK GİBİ SİLAH ÇIKTI

Düzenlenen operasyonda 1'i kurusıkı 28 tabanca, 1 Uzi marka otomatik silah, 8 av tüfeği, 2 çelik yelek, 1 GPS takip cihazı ve jammer olarak bilinen sinyal kesici ile çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde sergilendi.

SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

İki grup arasından yaşananlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerinde 9 Ağustos Salı günü Saralar grubu üyesi Abbas Ata'ya Eyüp Göktürk'te, Şahinler grubu üyesi bir kişi tarafından yapılan silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Bir otomobille gelen Şahinler grubu üyelerinin, Ata'yı beklemesi görüntülendi. Yaya olarak gelen Ata'ya otomobilden inen bir kişinin ateş açarak öldürmesi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

ZULALI OTOMOBİLDEN 2 GLOCK TABANCA ÇIKTI

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda otomobiliyle giden Saralar grubu üyesi Engin G.'yi durdurarak arama yaptı. Polis ekipleri yaptıkları aramalarda otomobilin vites kutusunun altında elektronik bir devre görmesi üzerine zula olduğunu belirledi. Otomobilin teyp konsoluna hidrolik bir sistem yapıldığını tespit eden polis, zulayı açmak için çeşitli yöntemler denediği sırada zulanın otomobilin çalışır ve vitesin manuel pozisyona getirildiği sırada teyp konsolunun hidrolik sistemle açıldığını buldu. Polis ekipleri otomobildeki zulada suikast silahı olarak bilinen 2 Glock tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis ekipleri zulanın çalışma prensibini kameralara anlattı.

DHA